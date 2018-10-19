Во Львовской области мужчина подорвал городской фонтан

За подрыв фонтана хулигану грозит до семи лет лишения свободы

Правоохранители задержали мужчину, который подорвал фонтан в центре Бобрки Львовской области.

Как сообщили в Нацполиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 41-летний местный житель бросил туда гранату РГД-5.

В результате взрыва городской фонтан получил повреждения и теперь нуждается в ремонте. Никто из людей не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины (от трех до семи лет лишения свободы).