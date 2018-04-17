Во Львовской области мотоциклист влетел на скорости в толпу людей - видео

В результате ДТП пострадали пять человек

В Бродах Львовской области мотоциклист, не справившись с управлением, влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре.

Как сообщает Варта 1, ДТП произошло на улице Ивана Франко.

В результате аварии пострадал сам мотоциклист, один пешеход и три велосипедиста.

"Пешеход, мотоциклист и один из велосипедистов госпитализированы и находятся в больнице. Другие два велосипедиста в госпитализации не нуждались, им оказали помощь и отпустили из больницы", - говорится в сообщении.

В данное время полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время салюта в толпу людей въехал автомобиль.