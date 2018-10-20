20 октября 2018, суббота

Во Львовской области машина патрульной полиции столкнулась с грузовиком, есть жертвы

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Один полицейский скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии
Facebook / Igor Zinkevych

Один полицейский скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии

На трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны в субботу около 16:00 машина патрульной полиции столкнулась с грузовиком, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, один полицейский скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии.

От удара из бака фуры вытекла солярка. Пожарная машина залила ее пеной.

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