Во Львовской области машина патрульной полиции столкнулась с грузовиком, есть жертвы

На трассе Львов - Рава Русская возле села Мощаны в субботу около 16:00 машина патрульной полиции столкнулась с грузовиком, сообщил в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
По его словам, один полицейский скончался на месте, второй - в тяжелом состоянии.
От удара из бака фуры вытекла солярка. Пожарная машина залила ее пеной.
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