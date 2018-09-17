Во Львовской области легковушка врезалась в рейсовый автобус с пассажирами, есть жертвы

Во Львовской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

По данным полиции, 22-летний водитель Фольксваген Пассат выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Неоплан, который ехал по маршруту Черновцы-Гдыня. В результате столкновения автобус перевернулся на бок. Там находились два водителя и 51 пассажир.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия.

В больницу госпитализировали восемь пассажиров автобуса в возрасте 22-47 лет с травмами различной степени тяжести.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.