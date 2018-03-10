Во Львовской области от грузовика на ходу отлетело колесо и убило женщину на остановке

От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи

В субботу, 10 марта, в Каменка-Бугском районе Львовской области женщина получила смертельные травмы колесом, которое оторвалось от прицепа грузового автомобиля Mercedes и закатилось на остановку общественного транспорта, где она находилась.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Главного управления Нацполиции области.

ДТП произошло в 10.00 в селе Ременов. Колесо, которое оторвалось от прицепа грузовика, движущегося автодорогой, травмировало женщину на остановке автобуса.

От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. По информации ведомства, ей было около 40 лет.

Сейчас все обстоятельства ДТП и личность погибшей устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что во Львовской области отбойник прошил автомобиль насквозь.