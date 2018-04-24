Во Львовской области из-за пожара в автобусе загорелась целая СТО

Во вторник, 24 апреля, на объездной дороге в селе Сокольники Пустомытовского района на станции технического обслуживания загорелся автобус.
Об этом со ссылкой на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям передает ZIK.
При этом отмечается, что огонь быстро распространился и на само помещение СТО.
"Предварительно, огонь уничтожил около 150 кв. м. помещения", - говорится в сообщении.
Причина возгорания в автобусе не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева произошел пожар на СТО.
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