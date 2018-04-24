Во Львовской области из-за пожара в автобусе загорелась целая СТО

Пожар уничтожил около 150 кв. м. помещения СТО

Во вторник, 24 апреля, на объездной дороге в селе Сокольники Пустомытовского района на станции технического обслуживания загорелся автобус.

Об этом со ссылкой на главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям передает ZIK.

При этом отмечается, что огонь быстро распространился и на само помещение СТО.

"Предварительно, огонь уничтожил около 150 кв. м. помещения", - говорится в сообщении.

Причина возгорания в автобусе не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева произошел пожар на СТО.