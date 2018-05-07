Во Львовской области из-за нехватки свободных мест люди заблокировали движение электричек - видео

Местные жители написали жалобу в Укрзализныцю и к руководству области

В понедельник, 7 мая, местные жители заблокировали движение электричек в Пустомитах Львовской области.

Причиной этому стало отсутствие мест в электропоезде Трускавец-Львов, рассказал у себя в Facebook депутат Львовского горсовета и координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич.

Как сообщается, на станцию Дрогобич прибыли лишь четыре вагона, из-за чего граждане не смогли воспользоваться услугами железной дороги.

При этом, по словам местных жителей, они уже далеко не первый раз сталкиваются с отсутствием мест в электричках.

В итоге было решено подать в Укрзализныцю и к руководству области жалобу на слишком малое количество вагонов, после чего движение электрички было разблокировано.

Напомним, в феврале жители Смелы перекрыли трассу на Киев из-за отключения города от отопления.