Во Львовской области из церкви похитили Евангелие XVI века с серебряными гравюрами Сегодня, 11:23 102 Цей матеріал також доступний українською Вес похищенного из храма Евангелия составляет 30 килограмм Фото: wikimapia.org

В Самборе Львовской области из церкви Святителя Павла Конюшкевича неизвестные похитили Евангелие XVI века.

Как сообщает портал LMN, его исчезновение было обнаружено 14 декабря.

Речь идет о 30-килограммовом экземпляре ручной работы, украшенном серебряными гравюрами.

По словам настоятеля храма отца Николая Лыскова, вор, вероятно, попал в помещение церкви подобрав ключи, так как следов взлома обнаружено не было.

"Как обычно, утром я был в церкви. Наизусть знаю, что где и как стоит в храме. А здесь в глаза бросилось, что вышитый рушник на престоле не так лежит. Присмотрелся и ужаснулся: футляр, в котором сохраняем Евангелие, пустой. Сразу вызвали полицию", - рассказал он.

По факту кражи начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 УК Украины (до шести лет лишения свободы).