Во Львовской области грузовик врезался в автомобиль главы райсовета

В результате ДТП глава райсовета и ее водитель получили травмы

В селе Оброшино Львовской области грузовик, выехав для обгона на встречную полосу движения, врезался в автомобиль председателя Пустомытовского райсовета Галины Гички.

Как сообщает ZAXID.NET, во время ДТП она вместе с водителем ехала на служебной Ниве на работу.

"Во время поездки утром на работу навстречу выехал грузовик, который ехал лоб в лоб. В пределах населенного пункта Оброшино он совершил обгон одного авто и выехал на встречную полосу. Благодаря реакции водителя, который среагировал и свернул вправо, не было двух трупов на месте", - рассказала Гичка.

В результате столкновения глава райсовета и ее водитель получили травмы и были госпитализированы для обследования.

Кроме того, судя по снимкам с места происшествия, помимо машины чиновницы в ДТП пострадал еще один автомобиль.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса.