30 июня 2018, суббота

Во Львовской области дождь подтопил несколько десятков домов - ГСЧС

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Для проведения работ по откачке воды привлечены спасатели
Фото: ГСЧС

Для проведения работ по откачке воды привлечены спасатели

Во Львовской области остаются подтопленными 20 жилых домов, 10 приусадебных участков и 40 колодцев в одном из поселков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Всего от непогоды пострадали три района.

Для проведения работ по откачке воды привлечены спасатели, работы продолжаются.

В 10:20 сошла вода с автодороги государственного значения Николаев-Жидачев-Калуш в Жидачевском районе.

Напомним, что в воскресенье, 30 июня, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.

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