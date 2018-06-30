Во Львовской области дождь подтопил несколько десятков домов - ГСЧС

Во Львовской области остаются подтопленными 20 жилых домов, 10 приусадебных участков и 40 колодцев в одном из поселков.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Всего от непогоды пострадали три района.
Для проведения работ по откачке воды привлечены спасатели, работы продолжаются.
В 10:20 сошла вода с автодороги государственного значения Николаев-Жидачев-Калуш в Жидачевском районе.
Напомним, что в воскресенье, 30 июня, в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Украине.
Смотрите также
- Вода накрыла машины практически полностью: опубликовано видео затопленного Чернигова, снятое дроном
- На Прикарпатье более 200 домов подтопило в результате непогоды
Комментарии
Правила комментирования