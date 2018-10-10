10 октября 2018, среда

Во Львовской области бойца Нацгвардии задержали за сбыт наркотиков

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Во Львовской области военная прокуратура перекрыла канал сбыта военнослужащим наркотических средств
Фото: Пресс-служба военной прокуратуры Западного региона

Во Львовской области военная прокуратура перекрыла канал сбыта военнослужащим наркотических средств

Во вторник, 9 октября, военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины во Львовской области был задержан сотрудниками военной прокуратуры, полиции и СБУ по подозрению в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Установлено, что за денежные средства указанный солдат в целом сбыл 5 граммов каннабиса и 5 граммов амфетамина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято наркотические средства: два пакета марихуаны общим весом 5 грамм и три пакета с семенами каннабиса, которые изъяты в полном объеме.

Фото: Пресс-служба военной прокуратуры Западного региона

 

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрании меры пресечения.

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