Во Львовской области бойца Нацгвардии задержали за сбыт наркотиков

Во вторник, 9 октября, военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины во Львовской области был задержан сотрудниками военной прокуратуры, полиции и СБУ по подозрению в сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Установлено, что за денежные средства указанный солдат в целом сбыл 5 граммов каннабиса и 5 граммов амфетамина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято наркотические средства: два пакета марихуаны общим весом 5 грамм и три пакета с семенами каннабиса, которые изъяты в полном объеме.

Фото: Пресс-служба военной прокуратуры Западного региона

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрании меры пресечения.