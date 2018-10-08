08 октября 2018, понедельник

Во Львовской области автомобиль с "похищенной" невестой врезался в дерево

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В результате ДТП пострадали пять человек, двое из них - в реанимации
Фото: полиция

В результате ДТП пострадали пять человек, двое из них - в реанимации

В одном из сел Пустомытовского района произошло ДТП с автомобилем Mercedes, в котором находилась "похищенная" невеста.

Как рассказали в управлении Нацполиции во Львовской области, в результате аварии, кроме самой девушки, пострадали еще четверо гостей свадьбы, двое из которых были госпитализированы в реанимацию. У остальных потерпевших диагностированы ушибы и ссадины.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes, участвовавший в традиционном "похищении", не справился с управлением и врезался в дерево.

Был ли он трезв, или же находился в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.

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