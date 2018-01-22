Во Львовской области анонсировали круглосуточное блокирование дорог возле границы

Активисты из числа представителей так называемого "челночного бизнеса" запланировали на субботу, 27 января, блокирование доступа к пограничным пунктам во Львовской области.

Об этом сообщил Zaxid.Net один из организаторов перекрытия пунктов пропуска Владимир Васькив.

По его словам, протестующие намерены на целый день перекрыть дороги к Шегини - Медика, Краковец - Корчова и Рава-Русская - Гребенне. Акция протеста должна была пройти сегодня, однако ее перенесли из-за закрытия VII сессии Верховной Рады.

"Эта акция, как и две предыдущие, будет предупредительной, но продлится она уже не час-два, а целый день, начиная с 11:00", - добавил Васькив.

Жители Львовской области митингуют против изменения правил беспошлинного ввоза товаров в Украину, согласно которым без уплаты пошлины можно ввозить товары на сумму до 500 евро и весом до 50 кг в случае, если гражданин въезжает в Украину не чаще одного раза за 72 часа и отсутствовал в стране более 24 часов.

Таким образом украинские власти пытаются решить проблему "челночной контрабанды". Несмотря на протесты украинцев, Европейская бизнес-ассоциация поддержала ограничение "бизнеса челноков".