Во Львовской области 5 пассажиров маршрутки получили химические ожоги из-за утечки дезинфицирующего вещества

Вечером в пятницу, 13 апреля, во Львовской области пятеро пассажиров междугороднего автобуса получили химические ожоги из-за вещества, которое одна из пассажирок везла в пластиковой бутылке.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

"В 19:24 к спасателям поступило сообщение, что в городе Городок, в автобусе, который курсировал по маршруту Львов - Угри, произошла утечка дезинфицирующего вещества, которое используют для стерилизации медицинских инструментов", - говорится в сообщении.

Вещество везла 32-летняя жительница района.

“Везла в поллитровой пластиковой бутылке дезинфицирующее средство для домашних нужд. Во время движения автобуса оно взболталось, началась химическая реакция, в результате которой вещество попало в салон транспортного средства и на открытые части тела других пассажиров", - отметили в полиции области.

Две женщины, 29-летняя жительница района и 59-летняя жительница города Городок, госпитализированы в хирургическое отделение больницы. В них диагностировали химические ожоги обеих ног. Трем пострадавшим медики оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что на одном из заводов во Львовской области сотрудники массово заболели корью.