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Во Львовской области 2019 год объявили годом Степана Бандеры

Сегодня, 20:31
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В 2019 году исполняется 110 лет со дня рождения Степана Бандеры

Львовский областной совет объявил 2019-й годом идеолога украинского националистического движения Степана Бандеры и годом Организации украинских националистов.

"По случаю празднования в 2019 году 110-летия со дня рождения выдающегося политического деятеля, лидера и главы провода ОУН (б), политического узника концлагеря Заксенхаузен областной совет объявил во Львовской области 2019 год годом Степана Бандеры", - заявили в облсовет.

Чиновникам Львовской областной государственной администрации поручено подготовить план мероприятий по празднованию 110-летия со дня рождения Степана Бандеры и 90-й годовщины первого Конгресса украинских националистов.

Напомним, что депутаты Житомирского областного совета также объявили 2019-й годом Степана Бандеры.

1 января 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога украинского национального движения ХХ века, председателя провода ОУН Степана Бандеры.

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Теги:   Львовская область Степан Бандера

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