29 октября 2018, понедельник

Во Львовской области 17-летний юноша попал под поезд и потерял обе ноги

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Инцидент произошел на перегоне Ходовичи-Стрый
Фото:1news.zp.ua

Инцидент произошел на перегоне Ходовичи-Стрый

В ночь на понедельник, 29 октября, во Львовской области поезд №3001 сообщением Стрый-Ходоров серьезно травмировал 17-летнего парня.

Об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА.

Как сообщается, инцидент произошел на перегоне Ходовичи-Стрый.

В результате происшествия парень потерял обе ноги и был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Другие подробности случившегося на данное время не известны.

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