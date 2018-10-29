Во Львовской области 17-летний юноша попал под поезд и потерял обе ноги

В ночь на понедельник, 29 октября, во Львовской области поезд №3001 сообщением Стрый-Ходоров серьезно травмировал 17-летнего парня.

Об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА.

Как сообщается, инцидент произошел на перегоне Ходовичи-Стрый.

В результате происшествия парень потерял обе ноги и был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Другие подробности случившегося на данное время не известны.