Во Львовской области 17-летний юноша попал под поезд и потерял обе ноги

В ночь на понедельник, 29 октября, во Львовской области поезд №3001 сообщением Стрый-Ходоров серьезно травмировал 17-летнего парня.
Об этом рассказали в Департаменте по вопросам гражданской защиты ОГА.
Как сообщается, инцидент произошел на перегоне Ходовичи-Стрый.
В результате происшествия парень потерял обе ноги и был госпитализирован в Центральную районную больницу.
Другие подробности случившегося на данное время не известны.
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