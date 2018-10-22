22 октября 2018, понедельник

Во Львове злоумышленники похитили гражданина Турции и требовали за него выкуп

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За иностранца требовали $100 тысяч

За иностранца требовали $100 тысяч

Правоохранители задержали во Львове преступную группу, члены которой похитили гражданина Турции.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, они требовали за его освобождение выкуп в размере $100 тысяч.

По данным следствия, на площади Галицкой вечером 21 октября злоумышленники, угрожая оружием, посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Выкуп за турка похитители потребовали от его знакомого соотечественника.

"Похищенный иностранец освобожден. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены - это двое граждан Азербайджана возрастом 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Вскоре суд изберет им меру пресечения", - рассказал глава полиции Львовской области Валерий Среда.

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