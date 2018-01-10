Во Львове женщина-водитель "прокатила" на капоте патрульного: видео

Полиция обнародовала видео, на котором зафиксирован инцидент с женщиной-водителем, которая сбила во Львове сотрудника патрульной службы, а еще одного "прокатила" около полукилометра на капоте

На опубликованных кадрах видно, как по улице мчится Peugeot, который тащит за собой вцепившегося в кузов правоохранителя.

"Прокатив полицейского по улице Генерала Чупринки, нарушительница повернула на улицу Захаревича, а затем на улицу Котляревского, где сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала скорая. У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове женщина-водитель Peugeot 208 с признаками наркотического опьянения после остановки за нарушение правил дорожного движения сбила патрульного и провезла его полкилометра на капоте.

НВ