Во Львове закрыли ресторан, в котором во время свадьбы отравились 55 человек
Во Львове закрыли заведение, в котором произошло массовое отравление людей.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Представитель Госпродпотребслужбы Зоряна Стоцко заявила, что в заведении были допущены очень серьезные нарушения.
«Разрешено привезти определенные блюда организаторами свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолок, полы — все пораженные грибком», — сказала она.
По словам чиновницы, также была нарушена технология приготовления блюд и готовили запрещенные в летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченную печень и тому подобное.
В заведении отсутствуют технологические карты и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов. Весь персонал, который был задействован в приготовлении блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения.
Кроме того, количество пострадавших увеличилось до 55.
Ранее во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.