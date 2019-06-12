Во Львове закрыли ресторан, в котором во время свадьбы отравились 55 человек Вчера, 23:09 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба горсовета В горсовете обговорили массовое отравление людей Пресс-служба горсовета

Во Львове закрыли заведение, в котором произошло массовое отравление людей.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Представитель Госпродпотребслужбы Зоряна Стоцко заявила, что в заведении были допущены очень серьезные нарушения.

«Разрешено привезти определенные блюда организаторами свадьбы, которые тоже могли вызвать отравление. Но и в самом заведении были очень большие нарушения санитарного законодательства. В пищеблоке потолок, полы — все пораженные грибком», — сказала она.

По словам чиновницы, также была нарушена технология приготовления блюд и готовили запрещенные в летний период: заливную рыбу, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченную печень и тому подобное.

В заведении отсутствуют технологические карты и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов. Весь персонал, который был задействован в приготовлении блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения.

Кроме того, количество пострадавших увеличилось до 55.

Ранее во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.