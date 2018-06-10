10 июня 2018, воскресенье

Во Львове загорелись здания спорткомплекса СКА: сообщают о взрывах патронов в тире

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Загорелись админздание и тир со складом оружия
Фото : ГСЧС

Загорелись админздание и тир со складом оружия

В воскресенье, 10 июня, в 02:26 возник пожар во Львове на ул. Клепаривской, 39а, на территории стадиона СКА.

Об этом сообщает ГСЧС Львовской области.

Пожар возник в 3-этажном административном здании и стрелковом тире на территории учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины. Площадь здания составляет 4400 м2. Загорелась кровля.

Спасатели вынесли из помещения тира патроны и стрелковое оружие. В то же время, по информации активистки Марии Воробец, в течение около 5 минут на территории тира было слышно звуки, похожие на выстрелы патронов.

Пожарные также не допустили распространения огня на помещение общежития, расположенного рядом. Из общежития эвакуировали 120 жителей.

Пожар локализован. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

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