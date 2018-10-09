09 октября 2018, вторник

Во Львове зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

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Повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха и увеличением числа транспорта
Фото: SD-Pictures via Pixabay

Повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха и увеличением числа транспорта

Во Львове зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Мобильная химическая лаборатория КП Административно-техническое управление в третьем квартале 2018 года обследовала 35 водоемов и изучила 30 перекрестков города Львова. На 28 из 30 обследованных городских перекрестках и на 34 из 35 водных объектах специалисты обнаружили превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, наиболее загрязненными (превышение в два и более раз) оказались шесть перекрестков улиц: Лычаковская - Пасечная; Черновола - Химическая; Сияние - Широкая -Левандовская; Стрыйская - Научная - Хуторивка; Черновола - Под Дубом; Городоцкая - Наливайко.

Также сообщается, что во Львове обнаружено загрязнение воды на 34 водных объектах. 

В горсовете отметили, что повышенные показатели связаны с высокой температурой воздуха в первой половине квартала, и увеличением числа транспортных средств. Загрязнения воды связаны с цветением водоемов и загниванием растительности. Наблюдается также постоянное загрязнение вод твердыми бытовыми отходами.

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