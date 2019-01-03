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Во Львове зафиксировали случай смерти от тропической малярии – СМИ

Сегодня, 20:59
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Мужчина около недели находился на лечении в больнице

pixabay.com

Во Львове 3 января от тропической малярии умер 43-летний мужчина.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Отмечается, что мужчина около недели находился на лечении в одной из больниц Львова.

Врачи диагностировали у него тропическую малярию после возвращения из Африки.

Другие подробности не сообщаются.

Загрязненный воздух убивает больше людей, чем малярия и СПИД

Теги:   Малярия Африка Львов

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