Во Львове зафиксировали случай смерти от тропической малярии – СМИ
Во Львове 3 января от тропической малярии умер 43-летний мужчина.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Отмечается, что мужчина около недели находился на лечении в одной из больниц Львова.
Врачи диагностировали у него тропическую малярию после возвращения из Африки.
Другие подробности не сообщаются.
Загрязненный воздух убивает больше людей, чем малярия и СПИД