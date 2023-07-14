Наркотрафик из Эквадора. Во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина — полиция 14 июля, 14:44 Правоохранители во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина (Фото:www.npu.gov.ua)

Во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина, сообщила Нацполиция в пятницу, 14 июля.

«Участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров оптовыми партиями», — говорится в сообщении.

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Правоохранители сообщили, что работники ДВБ НПУ и ГБР, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, задержали одного из участников группы — бывшего полицейского — во время получения 135 000 долларов США в обмен на более чем три килограмма наркотика.

По информации полиции, к преступлению оказался причастен 42-летний житель Львовской области, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции.

«Он вместе с заговорщиками, среди которых — гражданские лица и служащие таможенных постов — получал от иностранных наркодельцов „товар“ и реализовывал его через налаженную сеть сбыта», — сказано в сообщении.



Правоохранители установили, что злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями. За килограмм кокаина получали 45 тысяч долларов США.

Фото: www.npu.gov.ua

Фото: www.npu.gov.ua

При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ правоохранители задержали бывшего подполковника полиции во Львове во время сбыта очередной партии наркотиков — около 3,3 кг — стоимость которых на «черном рынке» может достигать 600 тысяч долларов США.

Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За уголовные сделки ему грозит до 12-ти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование для установления обстоятельств и лиц, причастных к незаконным сделкам.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора