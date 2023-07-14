Наркотрафик из Эквадора. Во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина — полиция
Правоохранители во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина (Фото:www.npu.gov.ua)
Во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина, сообщила Нацполиция в пятницу, 14 июля.
«Участники наркогруппировки нелегально привозили в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяли его через проверенных дилеров оптовыми партиями», — говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что работники ДВБ НПУ и ГБР, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, задержали одного из участников группы — бывшего полицейского — во время получения 135 000 долларов США в обмен на более чем три килограмма наркотика.
По информации полиции, к преступлению оказался причастен 42-летний житель Львовской области, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции.
«Он вместе с заговорщиками, среди которых — гражданские лица и служащие таможенных постов — получал от иностранных наркодельцов „товар“ и реализовывал его через налаженную сеть сбыта», — сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями. За килограмм кокаина получали 45 тысяч долларов США.
При физической поддержке отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ правоохранители задержали бывшего подполковника полиции во Львове во время сбыта очередной партии наркотиков — около 3,3 кг — стоимость которых на «черном рынке» может достигать 600 тысяч долларов США.
Фигурант задержан в процессуальном порядке. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. За уголовные сделки ему грозит до 12-ти лет лишения свободы.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование для установления обстоятельств и лиц, причастных к незаконным сделкам.
Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора