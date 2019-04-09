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Во Львове за взятки задержана врач-невролог детской больницы

Сегодня, 11:33
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Во Львове за взятки задержана врач-невролог детской больницы - фото

СБУ

Медик вымогала взятки у родителей детей с инвалидностью

Служба безопасности Украины разоблачила сотрудницу Городской детской клинической больницы Львова в систематическом взяточничестве.

Как рассказали в спецслужбе, врач-невролог вымогала у людей деньги за выдачу документов, необходимых для оформления соцвыплат для детей-инвалидов.

За свои "услуги" медик требовала по $500 за каждую справку.

В частности, оперативники СБУ задокументировали получение злоумышленницей от матери ребенка с ДЦП 6 тысяч гривен - первой части вымогаемой взятки.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Коррупция Медики Львов

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