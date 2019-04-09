Во Львове за взятки задержана врач-невролог детской больницы
Служба
безопасности Украины разоблачила сотрудницу Городской детской клинической больницы
Львова в систематическом взяточничестве.
Как рассказали в
спецслужбе, врач-невролог вымогала у людей деньги за выдачу документов,
необходимых для оформления соцвыплат для детей-инвалидов.
За свои "услуги"
медик требовала по $500 за каждую справку.
В частности,
оперативники СБУ задокументировали получение злоумышленницей от матери ребенка
с ДЦП 6 тысяч гривен - первой части вымогаемой взятки.
По данному факту
начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).