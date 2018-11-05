05 ноября 2018, понедельник

Во Львове вынесли приговор женщине, которая напечатала в домашних условиях более 260 тысяч акцизных марок

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Фальшивые акцизные марки использовались при реализации алкоголя
Фото: полиция

Фальшивые акцизные марки использовались при реализации алкоголя

Жительницу Львова за производство фальшивых акцизных марок приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Как сообщили в Нацполиции, 25-летняя женщина была признана виновной по ч.1 ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление и хранение марок акцизного сбора или голографических защитных элементов).

Во время обыска в доме злоумышленницы правоохранители обнаружили ноутбук, цветной принтер, чернил и различное сырье для выработки фальшивок.

Кроме того, были изъяты 262 900 уже напечатанных акцизных марок.

В полиции отметили, что они использовалась для продажи фальсифицированной алкогольной продукции.

 

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