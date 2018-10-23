Во Львове вынесли приговор студентке, которая пыталась продать собственного ребенка

Сиховский районный суд Львова вынес приговор 21-летней девушке, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка.

Как сообщает Zaxid.net, в январе 2017 года она нашла через соцсети клиента, предложив ему купить сына за $3 тысячи.

По словам матери, которая была родом из Тернопольской области и училась в одном из львовских вузов, у нее не было возможности воспитывать ребенка, поэтому она решила "передать его в хорошие руки".

Клиентом студентки оказался полицейский под прикрытием, и в итоге она была задержана.

Девушке грозило от 8 до 12 лет лишения свободы, однако суд учел в качестве смягчающего обстоятельства "безысходность жизненной ситуации, в которой оказалась обвиняемая".

"В частности, воспитание без родителей, искреннее раскаяние, молодой возраст, совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных, семейных и других обстоятельств, особенности ее психического состояния как женщины, которое она имела при беременности и непосредственно после родов", - заявил судья.

Согласно его решению, девушка приговорена к пяти годам лишения свободы.