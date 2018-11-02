Во Львове впервые за 11 лет от бешенства умер человек

В пятницу, 2 ноября, в больнице Львова умерла 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки.

Об этом в комментарии Tvoemisto.tv сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

По ее словам, это первый случай заболевания человека бешенством во Львовской области за последние 11 лет.

68-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали 26 октября из села Милятин Городокского района Львовской области. Женщине стало плохо 20 октября. Больная рассказала, что около трех месяцев назад ее укусила домашняя собака, которая умерла через две недели.

Медик пояснила, что заболевание женщины связано с тем, что она вовремя не обратилась в больницу.

"От бешенства еще никто не поправлялся... В литературе описано четыре случая выздоровления в таком случае", - добавила Тимко.

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Бешенство - острая инфекционная болезнь, поражает центральную нервную систему. Заражение в большинстве случаев происходит через укус бешеного животного или при попадании его слюны на поврежденную кожу, слизистые оболочки. Инкубационный период составляет до трех месяцев, в отдельных случаях - дольше.