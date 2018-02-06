Во Львове впервые отсудили 20 тыс. грн у водителей, которые заблокировали движение трамваев

В январе движение трамваев было остановлено на 66 часов

Львовское коммунальное предприятие Львовэлектротранс впервые добилось взыскания финансового возмещения с автомобилистов, которые заблокировали движение трамваев.

Как сообщил представитель предприятия Иван Бондарь в комментарии ZAXID.NET, Львовэлектротранс отсудил в четырех случаях более 20 тыс. грн.

"За последнее время в Сиховском районном суде Львова и Шевченковском районном суде Львова, Пустомытовском районном суде и Золочевском районном суде Львовской области вынесены решения о взыскании финансового возмещения с виновников простоев в пользу ЛКП Львовэлектротранс", - заявил он.

В январе из-за ДТП и парковки в неположенных местах движение трамваев было остановлено на 66 часов. В частности, зафиксировано 32 случая простоя из-за неправильной парковки, что задержало движение городского электротранспорта на 15 часов, а также 69 случаев ДТП, повлекшие 51 час задержки в движении.