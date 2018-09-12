Во Львове водитель устроила скандал на дороге и наехала на велопатрульного

Женщина заблокировала проезд автомобилю скорой и совершила наезд на патрульного

В среду, 12 сентября, в центре Львова 45-летняя водитель намеренно совершила наезд на полицейского, который осуществлял патрулирование на велосипеде.

Как сообщили в патрульной полиции, женщина на автомобиле Suzuki нарушила правила дорожного движения при парковке и заблокировала проезд автомобилю скорой медицинской помощи, который ехал на вызов. На место приехал экипаж велопатрульных, который попросил водитель отъехать.

Смотрите также В Ивано-Франковске водитель легковушки протаранил машину полиции, трое патрульных пострадали

В ответ, как отметили в полиции, женщина начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться.

"Внезапно водитель резко начала движение и совершила наезд на лейтенанта полиции. Патрульный оказался на капоте автомобиля, после чего его напарник открыл дверь автомобиля и заглушил двигатель", - рассказали в полиции.

В результате велопатрульный получил повреждения левого коленного сустава, его госпитализировали в больницу.