28 сентября 2018, пятница

Во Львове водитель наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

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ДТП произошло на пешеходном переходе
Фото: Pixabay

ДТП произошло на пешеходном переходе

Во Львове водитель наехал на пешеходном переходе на коляску с ребенком и скрылся с места ДТП.

По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Червоной Калины возле рынка Народный.

Коляску по пешеходному переходу вез мужчина. В этот момент водитель, предположительно на Toyota, наехал на коляску, в которой находилась девочка 2017 года рождения.

Ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места преступления скрылся.

Полиция просит помощи у всех, кто был свидетелем ДТП. Личность водителя-беглеца устанавливается.

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