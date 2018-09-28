Во Львове водитель наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

Во Львове водитель наехал на пешеходном переходе на коляску с ребенком и скрылся с места ДТП.

По данным полиции, инцидент произошел на проспекте Червоной Калины возле рынка Народный.

Коляску по пешеходному переходу вез мужчина. В этот момент водитель, предположительно на Toyota, наехал на коляску, в которой находилась девочка 2017 года рождения.

Ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места преступления скрылся.

Полиция просит помощи у всех, кто был свидетелем ДТП. Личность водителя-беглеца устанавливается.