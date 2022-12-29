Во Львове раздались взрывы: 90% города — без света 29 декабря, 09:45 Во Львове слышны взрывы (Фото:Андрей Садовый / Telegram)

Во Львове во время воздушной тревоги 29 декабря были слышны взрывы. 90% города осталось без света. Во Львовской области тем временем сообщаются о работе ПВО.

О взрывах в областном центре сообщает мэр Львова Андрей Садовый. Он призвал львовян оставаться в укрытиях.

UPD 09:48. Садовый сообщил, что 90% города осталось без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Он также предупредил, что могут быть перебои с водоснабжением.

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«Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры», — написал Садовый.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает, что в области работает ПВО.

Позже он уточнил, что часть ракет, которые запустил враг, во Львовской области силы ПВО сбили.

«Есть угроза повторных ударов. Не покидайте укрытие», — подчеркнул Козицкий.