Во Львове в детском саду отравились 10 воспитанников ясельной группы
В детском саду №153,
расположенном на улице Научной во Львове, отравились 10 воспитанников ясельной
группы.
Как сообщает ZAXID.NET,
на это пожаловалась в Facebook мать одного из детей.
Позже информацию
о массовом отравлении подтвердила и заведующая детсада Юлия Кукурика.
По ее словам, у пострадавших
детей была зафиксирована тошнота, а в некоторых случаях и температура.
"Да,
действительно. В четверг-пятницу заболели дети ясельной группы. Сейчас девять
детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице. Пока
еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще
неизвестна", - рассказала она.
Кукурика добавила, что после этого в детсаду была проведена дезинфекция.