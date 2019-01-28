Во Львове в детском саду отравились 10 воспитанников ясельной группы Вчера, 13:30 2235 Цей матеріал також доступний українською moz.gov.ua Причина отравления пока не установлена moz.gov.ua

В детском саду №153, расположенном на улице Научной во Львове, отравились 10 воспитанников ясельной группы.

Как сообщает ZAXID.NET, на это пожаловалась в Facebook мать одного из детей.

Позже информацию о массовом отравлении подтвердила и заведующая детсада Юлия Кукурика.

По ее словам, у пострадавших детей была зафиксирована тошнота, а в некоторых случаях и температура.

"Да, действительно. В четверг-пятницу заболели дети ясельной группы. Сейчас девять детей лечатся дома, еще один ребенок находится в инфекционной больнице. Пока еще нет результатов лабораторных исследований. Так что пока причина еще неизвестна", - рассказала она.

Кукурика добавила, что после этого в детсаду была проведена дезинфекция.