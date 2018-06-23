Во Львове в автомобиль общественного активиста подложили гранату

Во Львове злоумышленники разбили боковое стекло автомобиля Audi А6 руководителя общественной организации Рабов в рай не пускают Ивана Спринского и подложили в багажник гранату РГД-5.

Как сообщили в Национальной полиции, инцидент произошел на улице Героев УПА в субботу, 23 июня. Полиция не уточнила, кому принадлежит автомобиль. По информации депутата Львовского облсовета Игоря Зинкевича, речь идет об автомобиле, который принадлежит Ивану Спринскому.

Сам Иван Спринский в комментарии ZAXID.NET сообщил, что ему раньше никто не угрожал, а потому он не знает, как это оценивать.

Пока другие детали этого инцидента остаются неизвестными. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники, а гранату направили на экспертизу.