Во Львове уволили нейрохирурга, который выгораживал пьяного главврача перед патрульными

Во Львове уволили нейрохирурга 8-й городской клинической больницы Олега Саевича, который препятствовал патрульным полицейским в проведении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения главного врача 6-й поликлиники Юрия Токарева.

Об этом сообщила журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая.

"Сегодня хирург Олег Саевич, который прославился на видео патрульной, уволился по соглашению сторон", - заявила она в Facebook.

По ее словам, результаты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показали, что Токарев был полностью трезв. "Ну, там «0». Как и ожидалось", - отметила журналистка.

Напомним, что в ночь на 16 марта патрульные Львова остановили главного врача Юрия Токарева на внедорожнике Land Rover по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Для освидетельствования его отправили в 8-ю городскую клиническую больницу, нейрохирург которой пытался помешать проведению необходимой процедуры. Он сказал, что водитель требует немедленной госпитализации.

В конце концов, медики все же взяли кровь на анализ у главного врача. Однако его коллега отказался предоставлять предварительное заключение патрульным и все же направил водителя на госпитализацию.