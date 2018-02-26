Во Львове учительницу обязали заплатить 300 тыс. грн родителям ученика, который выбросился из окна

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Во Львове учительница заплатит 300 тыс. грн за смерть ученика
Фото: intermarium.com.ua

Во Львове учительница заплатит 300 тыс. грн за смерть ученика

Апелляционный суд Львовской области обязал бывшую преподавательницу физкультуры школы-интерната №1 имени Богдана-Игоря Антонича во Львове заплатить 300 тыс. грн семье 9-летнего ученика, который выпал из окна в ее кабинете и погиб.

Как сообщает Zaxid.net, суд оставил в силе приговор, вынесенный судьей Франковского райсуда в конце августа 2017 года.

Согласно решению суда, учительница ненадлежащим образом выполняла свои обязанности. Ее приговорили к одному году условно и обязали возместить каждому из родителей погибшего ученика по 150 тыс. грн.

Сторона обвиняемой настаивает, что учительница не должна нести ответственность за гибель мальчика, поскольку инцидент произошел после занятий и мальчика передали маме. Кроме того, родители скрыли от администрации школы информацию о психических расстройствах у ребенка. В частности, у него было нездоровое влечение к окнам.

Трагедия во львовской школе-интернате произошла еще в декабре 2014 года. После занятия по лечебной физкультуре мама оставила ребенка в коридоре, а сама пошла в кабинет классного руководителя.

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Мальчик попросился в кабинет инструктора по физкультуре. Учительница ему позволила, однако вскоре на несколько минут покинула помещение. Вернувшись назад, она обнаружила, что мальчик открыл окно и выпал с третьего этажа.

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