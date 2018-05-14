Во Львове участник ДТП ранил ножом сотрудницу патрульной полиции

Сейчас и полицейская, и злоумышленник находятся в больнице

В воскресенье, 13 мая, во Львове участник ДТП нанес сотруднице патрульной полиции ножевые ранения.

Как передает отдел коммуникации полиции Львовской области, после того, как нападавший не отреагировал на предупредительный выстрел, напарник раненой выстрелил злоумышленнику в ногу и задержал его.

Сейчас и полицейская, и задержанный находятся в больнице.

"Около 17:25 на улице Стрыйской во Львове экипаж Управления патрульной полиции Львовской области оформлял дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей Шкода Октавия и Лексус. При оформлении ДТП 42-летний водитель Шкоды, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия. При этом мужчина нанес полицейской ножевые ранения", - сообщили правоохранители в Facebook.

В полиции отмечают, что "напарник раненого был вынужден применить табельное огнестрельное оружие".

Как сообщается, раненую 28-летнюю патрульную полицейскую операцию.

"Полицейская с ножевым ранением прооперирована. У нее есть внутренне брюшное кровотечение, ранение печени. Кровотечение остановили. Но она потеряла кровь", - цитирует ZAXID.NET слова главного врача 8-й городской клинической больницы, куда доставили патрульную.

Раненый нападавший также находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина ранил полицейского садовой тяпкой.