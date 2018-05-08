Во Львове транслировали запрещенные российские телеканалы

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Следственные действия продолжаются
Фото: СБУ

Следственные действия продолжаются

Во Львове разоблачили группу преступников, которые организовали незаконный бизнес по ретрансляции запрещенных на территории Украины пропагандистских телеканалов РФ и террористической организации "ДНР".

Как сообщили в Службе безопасности Украины, группа местных жителей продавала через интернет телевизионные приставки с заранее настроенным доступом к запрещенным телеканалам.

Во время обысков в офисе дельцов оперативники спецслужбы обнаружили оборудование, что подтверждает их противоправную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, что владелец одного из развлекательных заведений в Малине Житомирской области транслировал в здании пропагандистские телеканалы РФ.

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