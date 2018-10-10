10 октября 2018, среда

Во Львове суд вынес приговор украинскому военному, сбежавшему к террористам "ЛНР"

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Дезертира заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
Фото: grude-online.info

Дезертира заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Шевченковский районный суд Львова признал военнослужащего одной из воинских частей области виновным в дезертирстве и государственной измене.

Как сообщили в прокуратуре, в июне 2014 года он не вернулся из лечебного учреждения в свое расположение.

Более того, военный присоединился к группировке "народная милиция" пророссийской террористической организации "ЛНР", где проходит службу по настоящее время в составе банды Заря.

При этом злоумышленник также пытался вербовать и других украинских военнослужащих перейти на сторону террористов.

Согласно решению суда, дезертир приговорен к 14 годам лишения свободы. Так как осужденный скрывается от правосудия на оккупированной территории, приговор вынесен заочно.

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