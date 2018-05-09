Во Львове суд арестовал полицейских, подозреваемых в убийстве по неосторожности

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Патрульным полицейским грозит до 10 лет заключения (иллюстративное фото)

Патрульным полицейским грозит до 10 лет заключения (иллюстративное фото)

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы для шестерых работников патрульной полиции Львовской области. Им объявили подозрение в убийстве по неосторожности и превышении служебных полномочий.

Как сообщает пресс-служба полиции, патрульным грозит до 10 лет заключения.

Напомним, 9 февраля патрульные во время отработки лотерейных заведений в одном из них обнаружили у парня пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин быстро положил его в рот и попытался уйти.

Патрульные задержали его и требовали выплюнуть пакет, однако парень проглотил его. Все попытки извлечь посторонний предмет оказались неудачными. Парень потерял сознание. Инспекторы вызвали скорую и начали оказывать домедицинскую помощь. Однако медики констатировали смерть юноши.

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