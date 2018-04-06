Во Львове стартовал первый этап медреформы, отложенный из-за юридических вопросов

Львовяне могут подписывать декларации с врачами

В пятницу, 6 апреля, во Львове начинается кампания по подписанию деклараций с врачами в рамках первого этапа медицинской реформы.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Учреждения города зарегистрировались в системе eHealth, врачи готовы и с сегодняшнего дня начинают подписывать декларации с пациентами", - написала она в Twitter.

Щойно завершила розмову з начальником управління охорони здоров‘я міста Львів, Володимиром Зубом: заклади міста зареєструвалися в системі eHealth, лікарі готові і від сьогодні починають підписувати декларації з пацієнтами. Крок за кроком #медреформібути — Уляна Супрун (@usuprun) 6 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что во Львове отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса.

Напомним, 2 апреля в Украине стартовал первый этап медицинской реформы. В первый день национальной кампании по выбору врача (терапевта, педиатра или семейного врача) 12,5 тысяч граждан Украины подписали декларации.

Читайте также: