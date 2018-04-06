Во Львове стартовал первый этап медреформы, отложенный из-за юридических вопросов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Львовяне могут подписывать декларации с врачами
Фото: Pixabay

Львовяне могут подписывать декларации с врачами

В пятницу, 6 апреля, во Львове начинается кампания по подписанию деклараций с врачами в рамках первого этапа медицинской реформы.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Учреждения города зарегистрировались в системе eHealth, врачи готовы и с сегодняшнего дня начинают подписывать декларации с пациентами", - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что во Львове отложили начало подписания деклараций пациентов с семейными докторами в связи с юридической неопределенностью процесса.

Напомним, 2 апреля в Украине стартовал первый этап медицинской реформы. В первый день национальной кампании по выбору врача (терапевта, педиатра или семейного врача) 12,5 тысяч граждан Украины подписали декларации.

Читайте также:  

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове