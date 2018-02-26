Во Львове спецгруппы осуществили первый рейд по изъятию имущества должников алиментов

Госисполнители в присутствии понятых наложили арест на половину квартиры должника алиментов

В понедельник, 26 февраля, во Львове специальные мобильные группы изъяли у злостных неплательщиков алиментов машину и жилье.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Примером процедуры ареста имущества должников стал эпизод с описанием квартиры в микрорайоне Рясне по улице Шевченко. По данным исполнительной службы, здесь живет мужчина, который задолжал своему ребенку-инвалиду почти 90 тысяч гривен.

Самого отца дома не оказалось, поэтому представители мобильных групп в присутствии понятых описали и наложили арест на половину квартиры. В дальнейшем представитель мобильной группы так называемый надзиратель будет следить за квартирой.

Также во время первого рабочего дня "в поле" исполнители другой мобильной группы изъяли автомобиль на проспекте Красной Калины, который принадлежит еще одному неплательщику алиментов. Он задолжал на содержание ребенка более 70 тысяч гривен.

Всего же в Львовской области работают четыре таких мобильных группы.

Напомним, по состоянию на 23 февраля государственные исполнители запретили выезжать за границу 25 тысячам неплательщиков алиментов.