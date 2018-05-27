Во Львове сотрудница Центра предоставления услуг участникам боевых действий требовала деньги с бойца АТО

Женщина требовала взятку от бойца АТО за оформление единоразовой материальной помощи

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета во время получения взятки в сумме 18 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Управления СБУ во Львовской области.

Чиновницу задержали "на горячем" - во время получения всей суммы взятки в одном из парков города.

Она требовала указанную сумму от бойца АТО за оформление единоразовой материальной помощи в сумме 100 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды).

Ранее сообщалось, что в Киевской области председатель сельсовета требовал взятку в $90 000.