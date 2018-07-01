Во Львове состоялась презентация первой в Украине книги об обороне Луганского аэропорта

В книге описываются не только события, связанные с обороной этого объекта, но и то, что предшествовало оккупации Луганска

В субботу, 30 июня, во Львове презентовали книгу В огненном кольце. Оборона Луганского аэропорта, в которой впервые собраны воспоминания участников и очевидцев тех событий.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

В книге описываются не только события, связанные с обороной этого объекта и близлежащих населенных пунктов (апрель-начало сентября 2014 года), но и то, что предшествовало оккупации Луганска (зима-весна 2013-2014 годов).

"Наша команда в течение 2016-2018 годов записала воспоминания около 140 участников и очевидцев тех событий: военных, волонтеров, местных жителей, работников милиции и аэропорта, медиков. Мы собрали сотни уникальных фотографий, а также на основе показаний военных подготовили карт-схемы, которые иллюстрируют основные операции. Книга содержит комментарии военных исследователей, офицеров и экспертов, а также - перечень погибших бойцов из разных подразделений ", - отметил координатор проекта, руководитель благотворительного фонда Народная поддержка воинов АТО Сергей Глотов.

Отмечается, что средства на публикацию издания жертвовали неравнодушные люди и общины со всех уголков мира.

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Украинские десантники держали оборону аэропорта с апреля 2014 года в полном окружении. В июле силы АТО пробили дорогу в аэропорт, разблокировав его. Однако, во время августовского наступления регулярных войск РФ, аэропорт повторно попал в окружение. Здания аэропорта были разрушены российской артиллерией. В ночь на 1 сентября 2014 года украинские защитники вышли из руин аэропорта после 146 дней его обороны.