Во Львове скорая врезалась в ограждение подземного перехода, вся бригада госпитализирована

В ночь на четверг, 15 ноября, во Львове автомобиль скорой помощи врезался в ограждение подземного перехода.
Как сообщили в управлении Нацполиции, авария произошла на улице Стрыйской возле автобусного завода.
В результате ДТП все три человека из бригады скорой были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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