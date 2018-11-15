Во Львове скорая врезалась в ограждение подземного перехода, вся бригада госпитализирована

По данным полиции, водитель скорой не справился с управлением

В ночь на четверг, 15 ноября, во Львове автомобиль скорой помощи врезался в ограждение подземного перехода.

Как сообщили в управлении Нацполиции, авария произошла на улице Стрыйской возле автобусного завода.

В результате ДТП все три человека из бригады скорой были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель не справился с управлением.