Во Львове штормовой ветер повредил остановку и повалил несколько деревьев

24 сентября во Львове сильные порывы ветра повредили остановку и повалили несколько деревьев.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Согласно сообщению, остановка повреждена на ул. Луганской. Деревья были повалены на ул. Луганской и Ткацкой, это ограничило проезд. А на ул. Липинского поваленное ветром дерево оборвало провода и перекрыло одну из полос движения.

Напомним, 24 сентября Киев остановился в пробках из-за дождя.

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