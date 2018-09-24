Во Львове штормовой ветер повредил остановку и повалил несколько деревьев

24 сентября во Львове сильные порывы ветра повредили остановку и повалили несколько деревьев.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Согласно сообщению, остановка повреждена на ул. Луганской. Деревья были повалены на ул. Луганской и Ткацкой, это ограничило проезд. А на ул. Липинского поваленное ветром дерево оборвало провода и перекрыло одну из полос движения.
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