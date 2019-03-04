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Во Львове с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы - видео

Сегодня, 09:15
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Скрин видео nebo.lviv.ua

Во Львове в течение трех дней сносили стелу советского Монумента славы

Во Львове ночью 3 марта с третьей попытки снесли 30-метровую стелу Монумента славы.

Как сообщает Zaxid.net, предыдущие две попытки снести стелу были для подрядчика неудачными. В частности, ночью 1 марта работники компании Промальтбуд, которые являются подрядчиками у ФЛП Хома Роман Владимирович, больше шести часов пытались снести самую высокую часть конструкции на землю. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части.

Применить тяжелую технику подрядчики не могли, поскольку была угроза падения конструкции на нее, поэтому демонтаж пришлось перенести.

Теперь подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию стелы, которая упала вниз.

В прошлом году городские власти признали стелу аварийной и поручили демонтировать ее.

Части стелы, которые убрали с монумента раньше, доставили в музей Территория террора.

Теги:   Демонтаж Монумент Львов

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