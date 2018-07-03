03 июля 2018, вторник

Во Львове разыскиваемый преступник попался полиции из-за перехода улицы в неустановленном месте

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Мужчина находился в розыске за кражу с проникновением
Фото: полиция

Мужчина находился в розыске за кражу с проникновением

Сотрудники патрульной службы полиции задержали во Львове мужчину, который находился в розыске.

При этом отмечается, что поймать злоумышленника удалось благодаря тому, что он перешел улицу в неустановленном месте.

"Экипаж патрульной полиции увидел двух мужчин, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Их попросили остановиться, однако лица ускорили ход. Их догнали и попросили предъявить документы. Один из граждан нервничал. Проверка в базе данных показала, что 33-летний житель Львовской области находится в активном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК (кража с проникновением)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали опасного преступника, сбежавшего из зала суда.

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