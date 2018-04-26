Во Львове разбили окна в двух российских банках и облили здания неизвестным веществом

Во Львове в ночь на 26 апреля неизвестные разбили витрины и облили неизвестным веществом витрины двух банковских учреждений.

Первое нападение произошло около 02.00 на улице Владимира Великого. Именно тогда поступило сообщение в полицию о хулиганах.

Через полтора часа, около 3.30, в полицию поступило еще одно сообщение о том, что на улице Валовой неизвестные лица совершили такое же правонарушение - разбили окно в помещении банка, облили его неизвестным веществом и сбежали.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к нападению хулиганов.

В полиции название финансового учреждения не сообщается, однако на опубликованных фото видно, что на разбитых витринах надписи Форвард банк. Согласно публичными данным, банк Русский Стандарт в Украине был основан в 2006 году. В ноябре 2014 он был переименован в Forward Bank. ПАО Банк Форвард является частью группы компаний Русский Стандарт.

Ранее сообщалось, что во Львовской области разбили таблицу на месте будущего памятника польскому королю.