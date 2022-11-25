Несмотря на отсутствие света. Во Львове провели девять трансплантаций 25 ноября, 09:05 Во Львове провели девять трансплантаций, несмотря на отсутствие света (Фото:Минздрав/facebook.com)

Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций органов от посмертных доноров, несмотря на отсутствие света.



Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

«Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций проходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.

«Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу», — отметили в Минздраве.

24 ноября появилось видео, как в Институте сердца врачи провели ребенку операцию на сердце, несмотря на отсутствие света.