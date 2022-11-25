Несмотря на отсутствие света. Во Львове провели девять трансплантаций
Во Львове провели девять трансплантаций, несмотря на отсутствие света (Фото:Минздрав/facebook.com)
Во Львове в течение 30 часов провели девять трансплантаций органов от посмертных доноров, несмотря на отсутствие света.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
«Чуть больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек. Проведение двух трансплантаций проходило почти одновременно в одной операционной. Больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.
«Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу», — отметили в Минздраве.
24 ноября появилось видео, как в Институте сердца врачи провели ребенку операцию на сердце, несмотря на отсутствие света.