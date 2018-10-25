Во Львове произошло лобовое столкновение автобуса и легковушки, виновник скрылся с места ДТП

В четверг, 25 октября, во Львове автомобиль BMW 525 на польских номерах врезался в рейсовый автобус, после чего водитель легковушки скрылся с места происшествия.
По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и въехал в автобус, зацепив при этом дерево на обочине, передает Zaxid.net.
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В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал. В автобусе №3а разбито лобовое стекло и поврежден бампер.
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