25 октября 2018, четверг

Во Львове произошло лобовое столкновение автобуса и легковушки, виновник скрылся с места ДТП

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Водитель и пассажир BMW скрылись с места ДТП
Фото: Zaxid.net

Водитель и пассажир BMW скрылись с места ДТП

В четверг, 25 октября, во Львове автомобиль BMW 525 на польских номерах врезался в рейсовый автобус, после чего водитель легковушки скрылся с места происшествия.

По словам водителя автобуса №3а, автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу и въехал в автобус, зацепив при этом дерево на обочине, передает Zaxid.net.

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В результате аварии никто из 50 пассажиров автобуса не пострадал. В автобусе №3а разбито лобовое стекло и поврежден бампер.

Фото: Zaxid.net

 

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